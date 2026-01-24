29ème Festival la Tête dans les Nuages avenue des Maréchaux Angoulême
29ème Festival la Tête dans les Nuages
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-14
Des spectacles enfance et jeunesse à partager en famille.
avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62
English :
Shows for children and young people to share with the whole family.
