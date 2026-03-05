29ème fête des plantes et des fleurs Rues du vieux village Allauch

29ème fête des plantes et des fleurs

Dimanche 12 avril 2026 de 9h à 18h. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Rendez-vous, dès 9h, Cours du 11-Novembre, pour un moment de découverte auprès des horticulteurs et pépiniéristes des Bouches-du-Rhône et du Var.

Une vingtaine d’exposants vous présentera de nombreuses variétés de plantes méditerranéennes, vivaces et aromatiques aux saveurs subtiles. Rosiers et hortensias distilleront leurs doux parfums sans oublier de jolies suspensions végétales et autres arbustes d’ornement.



L’occasion sera aussi donnée aux visiteurs de faire des achats auprès des artisans et des commerçants du village pain d’épices artisanal, tourtons et produits des Alpes, pâtes de fruits, churros, crêpes, plats à emporter, vin du terroir ou encore savons, cosmétiques…

La balade se poursuivra au son du groupe Leis Amis d’Alau ainsi que des Tambourinaires du Logis-Neuf dont le cortège défilera en fin de matinée.



Un agréable dimanche, pour célébrer le retour des beaux jours, en toute authenticité. .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at 9am on Cours du 11-Novembre for a chance to discover horticulturalists and nursery gardeners from the Bouches-du-Rhône and Var regions.

L’événement 29ème fête des plantes et des fleurs Allauch a été mis à jour le 2026-03-05 par Maison du Tourisme d’Allauch