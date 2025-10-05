29ème foire à la caillette Chabeuil

29ème foire à la caillette Chabeuil dimanche 5 octobre 2025.

29ème foire à la caillette

Village Chabeuil Drôme

Comme de coutume, la foire à la caillette aura lieu le 1e dimanche d’octobre ! De nombreux exposants, jeux et animations musicales.

Repas sur place et buvette.

Vente de boudins et soupe au lard.

Village Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdechabeuil@orange.fr

English :

As usual, the Foire à la Caillette will take place on the 1st Sunday in October! Numerous exhibitors, games and musical entertainment.

Meals and refreshments.

Black pudding and bacon soup for sale.

German :

Wie üblich findet die Quarkmesse am 1. Sonntag im Oktober statt! Zahlreiche Aussteller, Spiele und musikalische Unterhaltung.

Mahlzeiten vor Ort und Getränkeausschank.

Verkauf von Blutwurst und Specksuppe.

Italiano :

Come di consueto, la Foire à la Caillette si terrà la prima domenica di ottobre! Tanti espositori, giochi e intrattenimento musicale.

Pasti e rinfreschi.

Vendita di sanguinaccio e zuppa di pancetta.

Espanol :

Como de costumbre, la Foire à la Caillette se celebrará el primer domingo de octubre Numerosos expositores, juegos y animaciones musicales.

Comida y refrescos.

Venta de morcilla y sopa de tocino.

