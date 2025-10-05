29ème foire à la caillette Chabeuil
29ème foire à la caillette Chabeuil dimanche 5 octobre 2025.
29ème foire à la caillette
Village Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Comme de coutume, la foire à la caillette aura lieu le 1e dimanche d’octobre ! De nombreux exposants, jeux et animations musicales.
Repas sur place et buvette.
Vente de boudins et soupe au lard.
.
Village Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdechabeuil@orange.fr
English :
As usual, the Foire à la Caillette will take place on the 1st Sunday in October! Numerous exhibitors, games and musical entertainment.
Meals and refreshments.
Black pudding and bacon soup for sale.
German :
Wie üblich findet die Quarkmesse am 1. Sonntag im Oktober statt! Zahlreiche Aussteller, Spiele und musikalische Unterhaltung.
Mahlzeiten vor Ort und Getränkeausschank.
Verkauf von Blutwurst und Specksuppe.
Italiano :
Come di consueto, la Foire à la Caillette si terrà la prima domenica di ottobre! Tanti espositori, giochi e intrattenimento musicale.
Pasti e rinfreschi.
Vendita di sanguinaccio e zuppa di pancetta.
Espanol :
Como de costumbre, la Foire à la Caillette se celebrará el primer domingo de octubre Numerosos expositores, juegos y animaciones musicales.
Comida y refrescos.
Venta de morcilla y sopa de tocino.
L’événement 29ème foire à la caillette Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-12 par Valence Romans Tourisme