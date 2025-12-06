29ème Foire aux fruits de mer, vins et produits régionaux Saint-Angel

29ème Foire aux fruits de mer, vins et produits régionaux

Place de la Mairie Saint-Angel Corrèze

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

La 29ème édition de la Foire aux fruits de mer et aux vins de Saint-Angel se déroulera place de la mairie à Saint-Angel.

Comme chaque année, de nombreux producteurs venus de l’océan et des vignobles de France ainsi que des producteurs locaux seront présent les deux jours.

Moules frites et fruits de mer samedi midi et dimanche midi (sans réservation) et repas dansant avec l’orchhestre Loup Parca le samedi soir (sur réservation obligatoire).

Marché non stop sur les deux jours et dimanche à 11h vin d’honneur .

Place de la Mairie Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 13 36 85

