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AGENDA · Crouseilles

29ème Foulée du Madiran Route de Madiran Crouseilles

dimanche 4 octobre 2026 · Route de Madiran · Crouseilles

29ème Foulée du Madiran Route de Madiran Crouseilles

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Route de Madiran
Adresse
Château de Crouseilles
Ville
64350 Crouseilles
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Crouseilles

29ème Foulée du Madiran

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:45:00
fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Départ du village de Madiran
8h30 : trail nature chronométrée de 21 km.
8h45 : marche du Pacherenc chronométrée de 14 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles pour tous les participants.
9h15 : marche épicurienne non chronométrée de 9 km avec casse-croûte est prévu au château de Perron avec animation musicale.
9h30 : course du Tannat chronométrée de 15 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles.
Douches & parking, buvette & restauration au village d’arrivée.   .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 28 79 13  sergevignau@yahoo.com

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English : 29ème Foulée du Madiran

L’événement 29ème Foulée du Madiran Crouseilles a été mis à jour le 2026-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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