29ème Foulée du Madiran Route de Madiran Crouseilles
dimanche 4 octobre 2026 · Route de Madiran · Crouseilles
Informations pratiques
Crouseilles
29ème Foulée du Madiran
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:45:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Départ du village de Madiran
8h30 : trail nature chronométrée de 21 km.
8h45 : marche du Pacherenc chronométrée de 14 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles pour tous les participants.
9h15 : marche épicurienne non chronométrée de 9 km avec casse-croûte est prévu au château de Perron avec animation musicale.
9h30 : course du Tannat chronométrée de 15 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles.
Douches & parking, buvette & restauration au village d’arrivée. .
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 28 79 13 sergevignau@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 29ème Foulée du Madiran
L’événement 29ème Foulée du Madiran Crouseilles a été mis à jour le 2026-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Crouseilles (Pyrénées-Atlantiques)
- Portes Ouvertes en Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh Crouseilles 15 novembre 2026