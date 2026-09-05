29ème Foulée du Madiran Route de Madiran Crouseilles

Informations pratiques

Crouseilles

29ème Foulée du Madiran

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:45:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Départ du village de Madiran

8h30 : trail nature chronométrée de 21 km.

8h45 : marche du Pacherenc chronométrée de 14 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles pour tous les participants.

9h15 : marche épicurienne non chronométrée de 9 km avec casse-croûte est prévu au château de Perron avec animation musicale.

9h30 : course du Tannat chronométrée de 15 km qui empruntera les chemins du village de Madiran et un ravitaillement est prévu au château de Crouseilles.

Douches & parking, buvette & restauration au village d’arrivée. .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 28 79 13 sergevignau@yahoo.com

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English : 29ème Foulée du Madiran

L’événement 29ème Foulée du Madiran Crouseilles a été mis à jour le 2026-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran