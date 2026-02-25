29ème grand marché aux puces Adamswiller
29ème grand marché aux puces Adamswiller jeudi 18 juin 2026.
29ème grand marché aux puces
Adamswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-18 08:00:00
fin : 2026-06-18 18:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Grand marché aux puces dans la rue principale du village
Buvette et restauration en continu
Animations et exposition de voitures anciennes
Entrée gratuite pour les visiteurs .
Adamswiller 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 71 40 asi-avenir-football@orange.fr
