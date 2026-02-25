29ème grand marché aux puces

Adamswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-18 08:00:00

fin : 2026-06-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Grand marché aux puces dans la rue principale du village

Buvette et restauration en continu

Animations et exposition de voitures anciennes

Entrée gratuite pour les visiteurs .

Adamswiller 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 71 40 asi-avenir-football@orange.fr

L’événement 29ème grand marché aux puces Adamswiller a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue