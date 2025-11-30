29ème marché de noël de Pompey

59 Avenue du Général de Gaulle Pompey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-30

Une cinquantaine d’exposants vous invite à venir découvrir leur savoir-faire artisanal et gastronomique, ainsi que de nombreuses idées cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année.

Sur place Animations musicales, contes, chasse au trésors, maquillageTout public

0 .

59 Avenue du Général de Gaulle Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 93 60

English :

Some fifty exhibitors invite you to come and discover their craft and gastronomic expertise, as well as a host of gift ideas for the festive season.

On-site: musical entertainment, storytelling, treasure hunts, face painting

German :

Rund 50 Aussteller laden Sie ein, ihr handwerkliches und gastronomisches Know-how sowie zahlreiche Geschenkideen zur Vorbereitung der Feiertage zu entdecken.

Vor Ort: Musikalische Unterhaltung, Märchen, Schatzsuche, Schminken

Italiano :

Una cinquantina di espositori vi invitano a scoprire le loro competenze artigianali e gastronomiche, oltre a una serie di idee regalo per prepararvi alle festività.

Sul posto: intrattenimento musicale, narrazione, caccia al tesoro, pittura del viso, ecc

Espanol :

Una cincuentena de expositores le invitan a descubrir su saber hacer artesanal y gastronómico, así como numerosas ideas de regalos para preparar las fiestas.

En el recinto: animación musical, cuentacuentos, caza del tesoro, pintacaras, etc

L’événement 29ème marché de noël de Pompey Pompey a été mis à jour le 2025-11-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY