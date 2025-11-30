29ème marché de noël de Pompey Pompey
59 Avenue du Général de Gaulle Pompey Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Une cinquantaine d’exposants vous invite à venir découvrir leur savoir-faire artisanal et gastronomique, ainsi que de nombreuses idées cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année.
Sur place Animations musicales, contes, chasse au trésors, maquillageTout public
59 Avenue du Général de Gaulle Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 93 60
English :
Some fifty exhibitors invite you to come and discover their craft and gastronomic expertise, as well as a host of gift ideas for the festive season.
On-site: musical entertainment, storytelling, treasure hunts, face painting
German :
Rund 50 Aussteller laden Sie ein, ihr handwerkliches und gastronomisches Know-how sowie zahlreiche Geschenkideen zur Vorbereitung der Feiertage zu entdecken.
Vor Ort: Musikalische Unterhaltung, Märchen, Schatzsuche, Schminken
Italiano :
Una cinquantina di espositori vi invitano a scoprire le loro competenze artigianali e gastronomiche, oltre a una serie di idee regalo per prepararvi alle festività.
Sul posto: intrattenimento musicale, narrazione, caccia al tesoro, pittura del viso, ecc
Espanol :
Una cincuentena de expositores le invitan a descubrir su saber hacer artesanal y gastronómico, así como numerosas ideas de regalos para preparar las fiestas.
En el recinto: animación musical, cuentacuentos, caza del tesoro, pintacaras, etc
