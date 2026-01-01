29ème Meeting de saut en Hauteur Hirson
29ème Meeting de saut en Hauteur Hirson samedi 17 janvier 2026.
29ème Meeting de saut en Hauteur
Rue Chanzy Hirson Aisne
Rendez-vous le 17 janvier 2026 à partir de 11h au gymnase Georges Hébert Hirson
Le grand show de l’athlétisme français revient à Hirson !
Cette édition du Meeting de saut en hauteur d’Hirson, inscrite au World Indoor Tour Challenger, promet un spectacle exceptionnel avec des athlètes venus des quatre coins de l’Europe prêts à repousser leurs limites.
Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d’athlétisme — performance, ambiance et émotions garanties.
Rue Chanzy Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France meetinghauteurhirson@gmail.com
English :
Rendezvous on January 17, 2026 from 11 a.m. at the Georges Hébert gymnasium ? Hirson
The great show of French athletics returns to Hirson!
This edition of the Hirson High Jump Meeting, part of the World Indoor Tour Challenger, promises an exceptional show, with athletes from all over Europe ready to push back their limits. ????
A not-to-be-missed event for all athletics fans? performance, atmosphere and emotion guaranteed.
