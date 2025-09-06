29ème Nuit Internationale de la Chauve-souris 2025 Roset-Fluans

10 ans déjà ! Venez célébrer le dixième anniversaire du classement de la Réserve Naturelle Régionale du Gouffre du Creux à Pépé.

Un lieu d’exception, protégé pour sa richesse écologique, où se cachent des espèces de chauves-souris rares et menacées.

À l’occasion de la Nuit Internationale de la Chauve-souris, plongez au cœur de ce patrimoine naturel unique à travers des animations inédites. Ces rendez-vous sont une invitation à découvrir et à mieux comprendre la biodiversité préservée, non seulement au sein de la réserve, mais aussi dans les espaces protégés environnants.

• 9h45 12h00 Balade nature Présentation de la biodiversité et des chauves-souris et de méthodes de gestion avec la participation du CEN,

• 14h00 17h00 Stands et Présentations Exposition sur les chauves-souris et Présentation des actions du site Natura 2000,

• 17h Projection du magnifique film de Tanguy Stoecklé sur la vie d’une espèce de chauve-souris,

• 18h30 Apéritif dinatoire offert par notre association. .

Roset-Fluans 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 66 71

