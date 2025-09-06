29ème Nuit Internationale de la Chauve-souris 2025 Roset-Fluans
29ème Nuit Internationale de la Chauve-souris 2025 Roset-Fluans samedi 6 septembre 2025.
29ème Nuit Internationale de la Chauve-souris 2025
Roset-Fluans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:45:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
10 ans déjà ! Venez célébrer le dixième anniversaire du classement de la Réserve Naturelle Régionale du Gouffre du Creux à Pépé.
Un lieu d’exception, protégé pour sa richesse écologique, où se cachent des espèces de chauves-souris rares et menacées.
À l’occasion de la Nuit Internationale de la Chauve-souris, plongez au cœur de ce patrimoine naturel unique à travers des animations inédites. Ces rendez-vous sont une invitation à découvrir et à mieux comprendre la biodiversité préservée, non seulement au sein de la réserve, mais aussi dans les espaces protégés environnants.
• 9h45 12h00 Balade nature Présentation de la biodiversité et des chauves-souris et de méthodes de gestion avec la participation du CEN,
• 14h00 17h00 Stands et Présentations Exposition sur les chauves-souris et Présentation des actions du site Natura 2000,
• 17h Projection du magnifique film de Tanguy Stoecklé sur la vie d’une espèce de chauve-souris,
• 18h30 Apéritif dinatoire offert par notre association. .
Roset-Fluans 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 66 71
English : 29ème Nuit Internationale de la Chauve-souris 2025
German : 29ème Nuit Internationale de la Chauve-souris 2025
Italiano :
Espanol :
L’événement 29ème Nuit Internationale de la Chauve-souris 2025 Roset-Fluans a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON