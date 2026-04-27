29ème Rallye de la mer Centre-ville Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

29ème Rallye de la mer

Centre-ville Centre-Ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Rallye de véhicules anciens et de prestige… A travers le Pays Basque. Arrivée à Saint Jean de Luz à partir de 16h00 avec descente de la rue Gambetta, et présentation officielle des véhicules (de plus de 30 ans) sur la Place Louis XIV et la place Foch jusqu’à 19h. .

Centre-ville Centre-Ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : 29ème Rallye de la mer

L’événement 29ème Rallye de la mer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque