29ème Rallye de la mer Centre-ville Saint-Jean-de-Luz
29ème Rallye de la mer Centre-ville Saint-Jean-de-Luz dimanche 27 septembre 2026.
Saint-Jean-de-Luz
29ème Rallye de la mer
Centre-ville Centre-Ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rallye de véhicules anciens et de prestige… A travers le Pays Basque. Arrivée à Saint Jean de Luz à partir de 16h00 avec descente de la rue Gambetta, et présentation officielle des véhicules (de plus de 30 ans) sur la Place Louis XIV et la place Foch jusqu’à 19h. .
Centre-ville Centre-Ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 29ème Rallye de la mer
L’événement 29ème Rallye de la mer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert avec le groupe Lokarri Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz 27 avril 2026
- Cesta all star: La Finale Jai Alai Saint-Jean-de-Luz 28 avril 2026
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 28 avril 2026
- Chasse au trésor Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz 29 avril 2026
- Récital de Piano Eglise Saint-Jean-de-Luz 30 avril 2026