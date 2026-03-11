29ème Rallye Terre des Causses Villeneuve
29ème Rallye Terre des Causses
Place du Sol de la Dîme Villeneuve Aveyron
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
Un rallye de référence sur des terres d’exception.
Parc de départ sur la place du Sol de la Dîme.
Parc d’assistance au foirail. .
Place du Sol de la Dîme Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 71 57 ecurie.uxello@orange.fr
English :
A benchmark rally on exceptional terrain.
L’événement 29ème Rallye Terre des Causses Villeneuve a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)