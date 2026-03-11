29ème Rallye Terre des Causses Villeneuve

29ème Rallye Terre des Causses

Place du Sol de la Dîme Villeneuve Aveyron

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-05

2026-04-03

Un rallye de référence sur des terres d’exception.

Parc de départ sur la place du Sol de la Dîme.

Parc d’assistance au foirail. .

Place du Sol de la Dîme Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 71 57 ecurie.uxello@orange.fr

English :

A benchmark rally on exceptional terrain.

