29ÈME RANDO DE LA PIÈGE – Mayreville, 15 juin 2025 08:00, Mayreville.

Aude

29ÈME RANDO DE LA PIÈGE Mayreville Aude

Début : 2025-06-15 08:00:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

La Rando de la Piège aura lieu cette année dans la commune de Mayreville le dimanche 15 Juin à partir de 8h.

L’équipe de l’Association Énergies de la Piège, les élus, les producteurs et l’ensemble des organisateurs bénévoles y attendent randonneurs et participants toujours aussi nombreux.

Trois circuits pédestres de 9, 13 et 17 kms, deux circuits Vtt de 25 et 37 kms, et un circuit équestre sont proposés cette année avec une halte de dégustations des produits locaux dans la commune de Payra sur l’Hers.

Au retour des randonnées, le repas champêtre sera servi à partir de 13h à Mayreville dans une ambiance festive et familiale au son de l’accordéon.

Cette année, pensez à apporter vos couverts (si repas) et votre verre Eco-cup de l’an passé, sinon en vente sur place à 1€ . Ce verre est indispensable toute la journée, du petit-déjeuner, aux dégustations, jusqu’au café du repas et aux boissons en vente à la buvette.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 Mai 2025 auprès l’Association Énergies de la Piège 9 rue des rosiers à Salles sur l’Hers ou en ligne sur le site: www.energiespiege.org/rando

Attention les places sont limitées pour le repas.

Mayreville 11420 Aude Occitanie +33 4 68 60 38 98 accueil@energiespiege.org

English :

This year, the Rando de la Piège will take place in the commune of Mayreville on Sunday June 15, starting at 8am.

The team from the Association Énergies de la Piège, along with elected representatives, producers and all the volunteer organizers, are looking forward to welcoming as many hikers and participants as ever.

This year, three walking circuits of 9, 13 and 17 kms, two mountain bike circuits of 25 and 37 kms, and a horse-riding circuit are on offer, with a stop-off for tastings of local produce in the commune of Payra sur l?Hers.

After the hikes, the country-style meal will be served from 1pm in Mayreville, in a festive, family-friendly atmosphere, to the sound of accordion music.

This year, remember to bring your own cutlery (if you’re bringing a meal) and your Eco-cup glass from last year, otherwise on sale on site for 1? You’ll need your glass all day long, from breakfast and tastings to coffee and drinks at the refreshment stand.

Registrations are open until May 30, 2025 at Association Énergies de la Piège 9 rue des rosiers à Salles sur l?Hers or online at: www.energiespiege.org/rando

Please note that places are limited for the meal.

German :

Die Rando de la Piège findet dieses Jahr in der Gemeinde Mayreville am Sonntag, den 15. Juni ab 8 Uhr statt.

Das Team der Association Énergies de la Piège, die Abgeordneten, die Produzenten und alle freiwilligen Organisatoren erwarten Wanderer und Teilnehmer, die immer zahlreich erscheinen.

Dieses Jahr werden drei Wanderrouten von 9, 13 und 17 km Länge, zwei Mountainbike-Routen von 25 und 37 km Länge und eine Reitroute angeboten, bei der Sie in der Gemeinde Payra sur l’Hers lokale Produkte probieren können.

Nach der Rückkehr von den Wanderungen wird ab 13 Uhr in Mayreville ein ländliches Essen in einer festlichen und familiären Atmosphäre mit Akkordeonmusik serviert.

Denken Sie dieses Jahr daran, Ihr Besteck (falls Sie essen) und Ihr Eco-Cup-Glas vom letzten Jahr mitzubringen, das Sie sonst vor Ort für 1? kaufen können. Dieses Glas wird den ganzen Tag über benötigt, vom Frühstück über die Verkostungen bis hin zum Kaffee während des Essens und den Getränken, die an der Bar verkauft werden.

Anmeldungen sind bis zum 30. Mai 2025 bei der Association Énergies de la Piège 9 rue des rosiers in Salles sur l’Hers oder online auf der Website www.energiespiege.org/rando möglich

Bitte beachten Sie, dass die Plätze für das Essen begrenzt sind.

Italiano :

Quest’anno, la Rando de la Piège si svolgerà a Mayreville domenica 15 giugno, a partire dalle 8 del mattino.

L’équipe dell’associazione Énergies de la Piège, i consiglieri locali, i produttori locali e tutti gli organizzatori volontari sono ansiosi di accogliere il maggior numero possibile di escursionisti e partecipanti.

Quest’anno sono previsti tre circuiti a piedi di 9, 13 e 17 km, due circuiti in mountain bike di 25 e 37 km e un circuito a cavallo, con una sosta per degustare i prodotti locali a Payra sur l’Hers.

Dopo le corse, a Mayreville, a partire dalle 13.00, verrà servito un pasto in stile rustico, in un’atmosfera festosa e familiare, al suono della fisarmonica.

Quest’anno ricordatevi di portare con voi le posate (se mangiate) e il bicchiere Eco-cup dell’anno scorso, altrimenti potete acquistarli sul posto al prezzo di 1 euro. Il bicchiere vi servirà per tutto il giorno, dalla colazione alle degustazioni, fino al caffè e alle bevande al punto di ristoro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio 2025 presso l’Association Énergies de la Piège 9 rue des rosiers à Salles sur l’Hers o online su: www.energiespiege.org/rando

Si prega di notare che i posti per il pasto sono limitati.

Espanol :

Este año, el Rando de la Piège tendrá lugar en Mayreville el domingo 15 de junio, a partir de las 8 de la mañana.

El equipo de la Asociación Énergies de la Piège, los concejales, los productores locales y todos los organizadores voluntarios esperan recibir a tantos senderistas y participantes como siempre.

Este año, habrá tres circuitos a pie de 9, 13 y 17 km, dos circuitos en bicicleta de montaña de 25 y 37 km, y un circuito a caballo, con una parada para degustar productos locales en Payra sur l’Hers.

Después de los paseos, se servirá una comida campestre a partir de las 13:00 h en Mayreville, en un ambiente festivo y familiar, al son del acordeón.

Este año, no olvide traer sus cubiertos (si va a comer) y su vaso Eco-cup del año pasado, de lo contrario podrá comprarlos in situ por 1 euro. Necesitarás tu vaso durante todo el día, desde el desayuno y las degustaciones hasta el café y las bebidas del avituallamiento.

Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de mayo de 2025 en la Association Énergies de la Piège 9 rue des rosiers à Salles sur l’Hers o en línea en: www.energiespiege.org/rando

Tenga en cuenta que las plazas para la comida son limitadas.

