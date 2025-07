29ÈME RANDO FERME NATURE PATRIMOINE DÉCOUVERTE Le Village Saint-Araille

29ÈME RANDO FERME NATURE PATRIMOINE DÉCOUVERTE Le Village Saint-Araille dimanche 27 juillet 2025.

29ÈME RANDO FERME NATURE PATRIMOINE DÉCOUVERTE

Le Village FERME DU HOURQUET Saint-Araille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Le dimanche 27 juillet 2025 partira la 29è Rando Ferme Nature organisée par le foyer rural de Sénarens, le Civam 31 et la confédération Paysanne

Organisé par le Foyer Rural de Sénarens, la Confédération Paysanne 31, le CIVAM 31

avec la participation de l’Association Rando-Gym de Saint-Araille et le GAEC du Hourquet. .

Le Village FERME DU HOURQUET Saint-Araille 31430 Haute-Garonne Occitanie

English :

On Sunday, July 27, 2025, the 29th Rando Ferme Nature will take place, organized by the Sénarens Rural Club, Civam 31 and the Confédération Paysanne

German :

Am Sonntag, den 27. Juli 2025, startet die 29. Rando Ferme Nature, die vom Landhaus Sénarens, Civam 31 und der Konföderation der Landwirte organisiert wird

Italiano :

Domenica 27 luglio 2025 prenderà il via la 29ª Rando Ferme Nature organizzata dal Centro rurale di Sénarens, dal Civam 31 e dalla Confédération Paysanne

Espanol :

El domingo 27 de julio de 2025 dará comienzo el 29º Rando Ferme Nature organizado por el centro rural de Sénarens, Civam 31 y la Confédération Paysanne

L’événement 29ÈME RANDO FERME NATURE PATRIMOINE DÉCOUVERTE Saint-Araille a été mis à jour le 2025-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE