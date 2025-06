29ème rando VTT sportive et familiale – Morsbach 22 juin 2025 09:00

Moselle

29ème rando VTT sportive et familiale Morsbach Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Pour le retour de nos randonnées VTT familiale et sportive depuis la période COVID, nous vous proposons 3 parcours de 40km/D+700m ou 30km/D+500m ou 20km/D+200m

– Une formule en toute convivialité est proposé en départ groupé et encadré par 2 de nos licenciés.

– Une autre formule est proposée en autonomie grâce à votre GPS/mobile (trace gpx communiquée à l’accueil, attention pas de balisage/pas de fléchage sur le parcours)

L’accueil des participants se fait de 8h à 9h15 au club de Morsbach. Attention aux horaires décalés des départs de chaque groupe

Possibilité de petite restauration sur place de 12h à 14h ( bbq saucisses, boissons, gâteaux)Tout public

6 .

Morsbach 57600 Moselle Grand Est

English :

For the return of our family and sporting mountain bike tours since the COVID period, we’re offering 3 routes of 40km/D+700m or 30km/D+500m or 20km/D+200m

– A friendly option is offered with a group start, supervised by 2 of our members.

– Another option is to set off on your own using your GPS/mobile phone (gpx track provided at reception, please note no markers/no arrows on the route)

Participants are welcomed from 8am to 9:15am at the Morsbach club. Beware of staggered departure times for each group

Snacks available on site from 12pm to 2pm (bbq sausages, drinks, cakes)

German :

Für die Rückkehr unserer familiären und sportlichen Mountainbike-Touren seit der COVID-Periode bieten wir Ihnen 3 Strecken von 40km/D+700m oder 30km/D+500m oder 20km/D+200m an

– Eine gesellige Variante wird als Gruppenstart angeboten und von zwei unserer Lizenznehmer betreut.

– Eine andere Formel wird in Autonomie dank Ihres GPS/Mobils angeboten (gpx-Track, der am Empfang mitgeteilt wird, Achtung keine Markierung/keine Pfeilmarkierung auf der Strecke)

Der Empfang der Teilnehmer findet von 8:00 bis 9:15 Uhr im Club von Morsbach statt. Achten Sie auf die versetzten Abfahrtszeiten der einzelnen Gruppen

Möglichkeit eines kleinen Imbisses vor Ort von 12h bis 14h ( bbq saucisses, Getränke, Kuchen)

Italiano :

Per il ritorno delle nostre gite in mountain bike per famiglie e sportivi dal periodo COVID, proponiamo 3 percorsi di 40 km/D+700 m o 30 km/D+500 m o 20 km/D+200 m

– Viene offerta un’opzione amichevole con partenza in gruppo e supervisione da parte di 2 dei nostri membri.

– Un’altra opzione è quella di partire da soli utilizzando il proprio GPS/mobile (traccia gpx consegnata alla reception, si prega di notare che non ci sono marcatori o indicazioni sul percorso)

I partecipanti sono accolti dalle 8.00 alle 9.15 presso il club di Morsbach. Tenere presente gli orari di partenza scaglionati per ogni gruppo

Spuntini disponibili in loco dalle 12.00 alle 14.00 (salsiccia, bevande, torte)

Espanol :

Para el regreso de nuestras salidas familiares y deportivas en bicicleta de montaña desde el periodo COVID, proponemos 3 recorridos de 40km/D+700m o 30km/D+500m o 20km/D+200m

– Se ofrece una opción amistosa con salida en grupo y supervisión de 2 de nuestros miembros.

– Otra opción es salir por tu cuenta utilizando tu GPS/móvil (track gpx que se te entregará en recepción, ten en cuenta que no hay balizas ni señales en el recorrido)

Los participantes serán recibidos de 8.00 a 9.15 en el club de Morsbach. Tenga en cuenta los horarios de salida escalonados para cada grupo

Refrigerio in situ de 12.00 a 14.00 horas (barbacoa de salchichas, bebidas, pasteles)

L’événement 29ème rando VTT sportive et familiale Morsbach a été mis à jour le 2025-06-12 par FORBACH TOURISME