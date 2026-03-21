29ème salon de la carte postale Vierzon

29ème salon de la carte postale 9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 2026-04-05

29ème salon de la carte postale Vierzon dimanche 5 avril 2026.

29ème salon de la carte postale

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :
2026-04-05

Exposition sur le patrimoine industriel vierzonnais
Exposition sur le patrimoine industriel vierzonnais   .

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 74 64 38 

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English :

Exhibition on Vierzon’s industrial heritage

L’événement 29ème salon de la carte postale Vierzon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de VIERZON

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