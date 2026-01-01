29ème Semaine de la Photographie Remiremont

29ème Semaine de la Photographie

29 Semaine de la Photographie à Remiremont

Remiremont accueille la 29ème édition de la Semaine de la Photographie, un rendez-vous culturel incontournable dédié à l’image. Pendant dix jours, une vingtaine de photographes exposent leurs œuvres dans plusieurs lieux emblématiques de la ville.

Les expositions sont à découvrir au Centre culturel Gilbert Zaug, à l’Hôtel de Ville, à la médiathèque Le Cercle, au musée Charles Friry, à l’école de musique Le Cube, ainsi qu’en extérieur, au cœur du quartier abbatial, offrant un parcours photographique accessible à tous.

Au programme expositions, conférences, animations, diaporamas et projections de films, pour explorer la photographie sous toutes ses formes et rencontrer les artistes.

Le public est également invité à découvrir le concours photo sur le thème

Le Littoral La Ville La Campagne La Montagne .

Un événement culturel riche et ouvert à tous, à ne pas manquer à Remiremont !Tout public

1 place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 42 17 mairie@remiremont.fr

English :

29 Week of Photography in Remiremont

Remiremont hosts the 29th Semaine de la Photographie, an unmissable cultural event dedicated to images. For ten days, some twenty photographers will be exhibiting their work in several of the town?s most emblematic venues.

Exhibitions can be seen at the Centre culturel Gilbert Zaug, Hôtel de Ville, Le Cercle media library, Charles Friry museum, Le Cube music school, as well as outdoors in the heart of the abbey quarter, offering a photographic trail accessible to all.

On the program: exhibitions, lectures, events, slide shows and film screenings, to explore photography in all its forms and meet the artists.

The public is also invited to discover the photo competition on the theme:

Coastline? City? Countryside ? Mountains .

A rich cultural event open to all, not to be missed in Remiremont!

