29ÈME SEMI-MARATHON DE MARAUSSAN Salle municipale Esprit Gare Maraussan

Cette épreuve, aller-retour, entre Maraussan et Cazouls lès Béziers, peut se réaliser en individuel, pour les coureurs âgés de 18 ans et plus, sur 21,1 km, ou en relais de deux, pour les coureurs âgés de 16 ans et plus.

L’Office Municipal des Sports de Maraussan propose, avec le concours de la Ville de Maraussan, de la Communauté de Communes de La Domitienne, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 29e édition de son Semi-Marathon.

400 coureurs sont attendus au départ, devant la salle Esprit Gare.

Une course enfants gratuite complète le programme.

Horaires

De 7h30 à 9h00 Retrait des dossards

9h Départ course enfants

9h30 Départ du Semi-Marathon Navette pour les relayeurs

12h30 Remise des Prix au Car Podium d’Hérault Sport .

Salle municipale Esprit Gare Place Marcel Barrère Maraussan 34370 Hérault Occitanie

English :

This round-trip event, between Maraussan and Cazouls lès Béziers, can be run individually, for riders aged 18 and over, over 21.1 km, or in relays of two, for riders aged 16 and over.

