29ème Téléthon portois Portes-lès-Valence

29ème Téléthon portois

Salle Brassens Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

29e Téléthon portois Nombreuses animations sport jeux vente buvette et restauration…

Toutes les associations participantes reverserons leurs bénéfices à l’AFM Téléthon

.

Salle Brassens Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 68 62 97

English :

29th Port Telethon Numerous events sports games sales refreshments and catering…

All participating associations will donate their profits to the AFM Telethon

German :

29. Telethon in Porto Zahlreiche Animationen Sport Spiele Verkauf Getränke- und Essensstände…

Alle teilnehmenden Vereine spenden ihre Gewinne an den AFM Telethon

Italiano :

29° Telethon del Porto Numerosi eventi sport giochi vendite rinfreschi e cibo…

Tutte le associazioni partecipanti devolveranno i loro profitti all’AFM Téléthon

Espanol :

29º Teletón del Puerto Numerosos eventos deportes juegos ventas refrescos y comida…

Todas las asociaciones participantes donarán sus beneficios a la AFM Téléthon

