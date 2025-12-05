Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

29ème Téléthon portois Portes-lès-Valence

29ème Téléthon portois

Salle Brassens Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06

2025-12-05

29e Téléthon portois Nombreuses animations sport jeux vente buvette et restauration…
Toutes les associations participantes reverserons leurs bénéfices à l’AFM Téléthon
  .

Salle Brassens Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 68 62 97 

English :

29th Port Telethon Numerous events sports games sales refreshments and catering…
All participating associations will donate their profits to the AFM Telethon

German :

29. Telethon in Porto Zahlreiche Animationen Sport Spiele Verkauf Getränke- und Essensstände…
Alle teilnehmenden Vereine spenden ihre Gewinne an den AFM Telethon

Italiano :

29° Telethon del Porto Numerosi eventi sport giochi vendite rinfreschi e cibo…
Tutte le associazioni partecipanti devolveranno i loro profitti all’AFM Téléthon

Espanol :

29º Teletón del Puerto Numerosos eventos deportes juegos ventas refrescos y comida…
Todas las asociaciones participantes donarán sus beneficios a la AFM Téléthon

L’événement 29ème Téléthon portois Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-11-18 par Valence Romans Tourisme