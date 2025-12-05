29ème Téléthon portois Portes-lès-Valence
29ème Téléthon portois Portes-lès-Valence vendredi 5 décembre 2025.
29ème Téléthon portois
Salle Brassens Portes-lès-Valence Drôme
29e Téléthon portois Nombreuses animations sport jeux vente buvette et restauration…
Toutes les associations participantes reverserons leurs bénéfices à l’AFM Téléthon
.
Salle Brassens Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 68 62 97
English :
29th Port Telethon Numerous events sports games sales refreshments and catering…
All participating associations will donate their profits to the AFM Telethon
German :
29. Telethon in Porto Zahlreiche Animationen Sport Spiele Verkauf Getränke- und Essensstände…
Alle teilnehmenden Vereine spenden ihre Gewinne an den AFM Telethon
Italiano :
29° Telethon del Porto Numerosi eventi sport giochi vendite rinfreschi e cibo…
Tutte le associazioni partecipanti devolveranno i loro profitti all’AFM Téléthon
Espanol :
29º Teletón del Puerto Numerosos eventos deportes juegos ventas refrescos y comida…
Todas las asociaciones participantes donarán sus beneficios a la AFM Téléthon
