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AGENDA · Corzé

29ème Vide-greniers Corzé

dimanche 11 octobre 2026 · Corzé

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue des écoles
Ville
49140 Corzé
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Corzé

29ème Vide-greniers

Rue des écoles Corzé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Envie de dénicher la perle rare ? Venez découvrir ou participer au vide-greniers de Corzé.
Une belle occasion pour vous de redonner une seconde vie à vos objets ou encore d’acquérir celui tant recherché. Du vinyle aux vêtements vintage en passant par des bouquins, vous trouverez forcément chaussure à vos pieds.

Belles et bonnes affaires assurées !
Animations enfants

Emplacement 6m² (3mX2m) 10€
inscription auprès de l’association des parents d’élèves 07 49 28 50 49
Entrée et parking gratuit
Restauration et buvette sur place   .

Rue des écoles Corzé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 28 50 49  ape.corze49140@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a rare gem? Come and discover or take part in the Corzé garage sale.

L’événement 29ème Vide-greniers Corzé a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe