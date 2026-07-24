Informations pratiques

Corzé

29ème Vide-greniers

Rue des écoles Corzé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Envie de dénicher la perle rare ? Venez découvrir ou participer au vide-greniers de Corzé.

Une belle occasion pour vous de redonner une seconde vie à vos objets ou encore d’acquérir celui tant recherché. Du vinyle aux vêtements vintage en passant par des bouquins, vous trouverez forcément chaussure à vos pieds.

Belles et bonnes affaires assurées !

Animations enfants

Emplacement 6m² (3mX2m) 10€

inscription auprès de l’association des parents d’élèves 07 49 28 50 49

Entrée et parking gratuit

Restauration et buvette sur place .

Rue des écoles Corzé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 28 50 49 ape.corze49140@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a rare gem? Come and discover or take part in the Corzé garage sale.

L’événement 29ème Vide-greniers Corzé a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe