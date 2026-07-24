29ème Vide-greniers Corzé
dimanche 11 octobre 2026 · Corzé
Informations pratiques
Corzé
29ème Vide-greniers
Rue des écoles Corzé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Envie de dénicher la perle rare ? Venez découvrir ou participer au vide-greniers de Corzé.
Une belle occasion pour vous de redonner une seconde vie à vos objets ou encore d’acquérir celui tant recherché. Du vinyle aux vêtements vintage en passant par des bouquins, vous trouverez forcément chaussure à vos pieds.
Belles et bonnes affaires assurées !
Animations enfants
Emplacement 6m² (3mX2m) 10€
inscription auprès de l’association des parents d’élèves 07 49 28 50 49
Entrée et parking gratuit
Restauration et buvette sur place .
Rue des écoles Corzé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 28 50 49 ape.corze49140@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a rare gem? Come and discover or take part in the Corzé garage sale.
L’événement 29ème Vide-greniers Corzé a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe