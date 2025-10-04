2E BIBLIS EN FOLIE Mende
samedi 4 octobre 2025.
2E BIBLIS EN FOLIE
Place du Foirail Mende Lozère
Gratuit
Gratuit
Demi-journée
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Au programme
* 9h30-12h Atelier créatif Personnalise ton pot à crayons . Section jeunesse 6-11 ans. Gratuit. Sur inscription au 04 66 49 85 62.
* 14h-16h Jeu de plateau Les aventuriers du rail , animé par Benjamin Ravet de la Maison Solidaire. Gratuit. Sur
inscription au 04 66 49 85 62.
* 18h Rencontre avec le maquettiste Cyril Portefaix autour des gares de Badaroux, Chirac, Larzalier, et Chasseradès, présentées dans le cadre de son exposition Lozèrail, le monde en miniature . Entrée libre et gratuite.
Renseignements 04 66 49 85 62 .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 62
