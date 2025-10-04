2E BIBLIS EN FOLIE Mende

2E BIBLIS EN FOLIE Mende samedi 4 octobre 2025.

2E BIBLIS EN FOLIE

Place du Foirail Mende Lozère

Au programme

* 9h30-12h Atelier créatif Personnalise ton pot à crayons . Section jeunesse 6-11 ans. Gratuit. Sur inscription au 04 66 49 85 62.

* 14h-16h Jeu de plateau Les aventuriers du rail , animé par Benjamin Ravet de la Maison Solidaire. Gratuit. Sur

inscription au 04 66 49 85 62.

* 18h Rencontre avec le maquettiste Cyril Portefaix autour des gares de Badaroux, Chirac, Larzalier, et Chasseradès, présentées dans le cadre de son exposition Lozèrail, le monde en miniature . Entrée libre et gratuite.

Renseignements 04 66 49 85 62 .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 62

