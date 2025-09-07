2e Cyclo Tour du Bassin Potassique Pulversheim

2e Cyclo Tour du Bassin Potassique Pulversheim dimanche 7 septembre 2025.

2e Cyclo Tour du Bassin Potassique

rue de Guebwiller Pulversheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez découvrir ou redécouvrir les pistes cyclables du Bassin Potassique en famille, entre amis, à votre rythme. Le Cyclo Club de Kingersheim, le Groupe Rodolphe et le Lions Club Wittenheim organisent cet événement caritatif dans le but de financer la formation d’un chien-guide d’aveugle. Les bénéfices seront reversés à l’association Chiens guides de l’Est de Cernay.

Sur place 1 village avec animations autour du handicap et de la santé.

A vélo 3 circuits de 15 km environ, accessibles à tous. Pour les plus sportifs, deux tracés de 60 et 80 km !

Petite restauration et buvette assurée par le Groupe Rodolphe. .

rue de Guebwiller Pulversheim 68840 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 98 69 79 frey.roger@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 2e Cyclo Tour du Bassin Potassique Pulversheim a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace