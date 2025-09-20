2e édition Championnat de Bretagne des mangeurs de piments Spézet
2e édition Championnat de Bretagne des mangeurs de piments Spézet samedi 20 septembre 2025.
2e édition Championnat de Bretagne des mangeurs de piments
Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Samedi 20 septembre 2025
Spézet 29540
Inscription en ligne: helloasso.com .
Spézet 29540 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 2e édition Championnat de Bretagne des mangeurs de piments Spézet a été mis à jour le 2025-09-06 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou