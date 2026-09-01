Informations pratiques

Marange-Silvange

2e édition Course pour la planète

12 Rue de l’Abani Marange-Silvange Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le sport en pleine nature, c’est bien. Le sport qui sert la nature, c’est encore mieux. À Marange-Silvange, on ne fait pas que courir ou marcher on s’engage. La Course pour la Planète, c’est, au choix, un trail de 10 km chronométré et deux marches accessibles à tous. Les bénéfices de cette course seront reversé à des associations écologiques.

Un trail nature de 10 km, chronométré et départ en vagues idéal pour tester ta vitesse… ou ta conscience écolo

Deux marches non chronométrées de 5 km et 10 km, sur le même terrain de jeu

Un échauffement collectif animé par un coach sportif avant de s’élancer

Un ravitaillement à mi-parcours sur les formats 10 km (trail et marche), et un final pour tout le monde sur le parvis de la mairieTout public

6 .

12 Rue de l’Abani Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 34 61 70

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English :

Exercising in the great outdoors is great. Exercising to help nature is even better. %C0 In Marange-Silvange, we don’t just run or walk—we make a commitment. The Race for the Planet offers a choice between a 10-km timed trail run and two walks open to everyone. Proceeds from this race will be donated to environmental organizations.

A 10-km timed nature trail with staggered starts: perfect for testing your speed… or your environmental awareness

Two untimed walks—5 km and 10 km—on the same course

A group warm-up led by a fitness coach before setting off

A refreshment station halfway through the 10-km events (trail run and walk), and a finish line for everyone on the town hall plaza

L’événement 2e édition Course pour la planète Marange-Silvange a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION AMNEVILLE