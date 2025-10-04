2e édition de Nature en sCENe route de Saint Paul Lez Durance Saint-Paul-lès-Durance

2e édition de Nature en sCENe

Samedi 4 octobre 2025. route de Saint Paul Lez Durance Saint-Paul-lès-Durance Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Rendez-vous le samedi 4 octobre 2025 à Saint-Paul-lez-Durance pour une édition exceptionnelle de Nature en sCENe.

Venez fêter la biodiversité et les 50 ans du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous donne rendez-vous pour une édition spéciale de Nature en sCENe le samedi 4 octobre 2025 de 10h à 19h à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), à l’occasion de ses 50 ans. Ensemble depuis un demi-siècle pour la Nature est le thème de cet événement qui se veut festif et participatif.

Un événement gratuit, ouvert à toutes et tous, pendant une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’émerveillement.



Au programme de cette 2e édition sorties nature, conférences, expositions, animations, stands, échanges avec des experts naturalistes passionnés, remise des prix du concours photos Émerveiller pour sensibiliser … et bien d’autres surprises pour célébrer ensemble un demi-siècle de mobilisation pour la Nature en Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Retrouvez le programme détaillé https://cen-paca.org/wp-content/uploads/2025/08/programme-naturenscene-2025.pdf

Rendez-vous sur le formulaire d’inscription aux sorties nature https://cen-paca.org/wp-content/uploads/2025/08/programme-naturenscene-2025.pdf



Réservez dès maintenant cette date pour venir fêter cet anniversaire et partager avec nous cette belle journée !



Nature en sCENe ses origines

Créé en 2024 par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nature en sCENe est un événement annuel convivial d’envergure régionale pour célébrer la nature et sensibiliser le grand public à la nécessité de la protéger. À travers diverses activités, petits et grands sont invités à (re)découvrir la biodiversité près de chez eux, les initiatives mises en place pour la sauvegarder. Ils ont la possibilité durant toute une journée d’échanger avec les salarié·es et les bénévoles, actrices et acteurs engagés du Conservatoire. .

route de Saint Paul Lez Durance Mairie de Saint Paul Lez Durance Saint-Paul-lès-Durance 13115 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Join us on Saturday, October 4, 2025 in Saint-Paul-lez-Durance for an exceptional edition of Nature en sCENe.

Come and celebrate biodiversity and the 50th anniversary of the Conservatoire d?espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d?Azur!

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 4. Oktober 2025 in Saint-Paul-lez-Durance zu einer außergewöhnlichen Ausgabe von Nature en sCENe.

Feiern Sie die Biodiversität und das 50-jährige Bestehen des Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur!

Italiano :

Sabato 4 ottobre 2025, a Saint-Paul-lez-Durance, si terrà un’edizione eccezionale di Nature en sCENe.

Venite a festeggiare la biodiversità e il 50° anniversario del Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 4 de octubre de 2025 en Saint-Paul-lez-Durance para asistir a una edición excepcional de Nature en sCENe.

¡Venga a celebrar la biodiversidad y el 50 aniversario del Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur!

