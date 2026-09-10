Informations pratiques

2e édition de Ouescrime : festival d’escrime artistique les 10 & 11 octobre Triangle, cité de la danse Rennes Samedi 10 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Un spectacle palpitant dans lequel 45 escrimeurs venus de partout en France vous présenteront leurs numéros à la rapière, à l’épée, à la faucille,… ou encore au sabre laser

⚔️ Enfant, vous rêviez de brandir l’épée d’Aragorn ou du Roi Arthur ? Jack Sparrow vous a donné envie d’être pirate et d’Artagnan d’être mousquetaire ?

Alors venez prendre part au festival Ouescrime qui, après sa première édition sold out, revient pour un second volet les 10 et 11 octobre 2026 – une aventure à vivre seul, entre amis ou en famille !

Où ? Au Triangle, Cité de la danse – Boulevard de Yougoslavie – Rennes

Au programme :

️ SAMEDI

– dès 11h : rendez-vous au Triangle afin de déambuler dans notre marché de créateurs et venez profiter des animations gratuites autour de l’escrime : contes, démonstrations et initiations. Il y aura également du dessin live et une séance de dédicace avec Ronan Toulhoat (auteur de bandes dessinées) sur notre stand librairie.

– 18h30 : ouverture de la salle au public

– 19h00 : spectacle 1ère partie

– 20h30 : entracte – buvette & restauration sur place (foodtrucks)

– 21h30 : spectacle 2ème partie

– 22h45 : fin du spectacle & temps convivial

️ DIMANCHE

Stages réservés aux escrimeurs (non ouvert au public)

N’attendez plus et venez vivre un spectacle palpitant dans lequel 45 escrimeurs venus de partout en France vous présenteront leurs numéros à la rapière, à l’épée, à la faucille,… ou encore au sabre laser !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-10T23:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/ouescrime/evenements/billetterie-spectacle-samedi-10-octobre-2026-2

Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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