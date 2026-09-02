2e édition du marché de Noël et courses hippiques Rue du Vieux Château Graignes-Mesnil-Angot
dimanche 29 novembre 2026 · Rue du Vieux Château · Graignes-Mesnil-Angot
Informations pratiques
Graignes-Mesnil-Angot
2e édition du marché de Noël et courses hippiques
Rue du Vieux Château Graignes Graignes-Mesnil-Angot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 19:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Rendez-vous le 29 novembre prochain à l’hippodrome de Graignes pour la première édition du marché de Noël dès 10h et courses hippiques dès 13h30 !
Restaurant panoramique ouvert.
Artisanat, créateurs, loisirs créatifs, buvettes et restauration.
Entrée gratuite. .
Rue du Vieux Château Graignes Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie
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English : 2e édition du marché de Noël et courses hippiques
L’événement 2e édition du marché de Noël et courses hippiques Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Lô
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