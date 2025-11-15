2e édition du Salon du Bien-être HistoireZen Centre des Congrès Agora Aubagne

2e édition du Salon du Bien-être HistoireZen

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 19h. Centre des Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-15

Le Salon du Bien-Être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “HistoireZen” vous donne RDV pour vivre une expérience unique qui nourrira votre corps, votre esprit et votre âme.

Pas moins de 110 exposants et 60 conférences et ateliers.

Au programme

110 exposants, coachs, artisans, créateurs, praticiens…

60 conférences et ateliers gratuits

1 espace foodtrucks

4 univers Nature et Bio, Bien-être, Médecine Douces, Minéraux



Et grande nouveauté cette année spectacles et animations ateliers pour les enfants vous sont proposés avec La compagnie La Goutte Créative



Durant le salon, retrouvez également le Salon des Arts Divinatoires et de la Spiritualité explorez votre développement personnel et la connaissance de soi avec des astrologues, des numérologues. Interrogez votre destin avec des cartomanciens, voyants et médiums et participez à des conférences contacts défunts, voyances collectives, etc… Laissez-vous guider par les étoiles et les mystères qui vous entourent !



INFORMATIONS PRATIQUES



– Lieu de l’événement Centre de Congrès Agora 248 Av. des Paluds, 13400 Aubagne

– Le 15 et 16 novembre 2025 de 10h à 19h

– BILLETTERIE 3€ à régler sur place, vous donnant accès aux Salons et aux conférences, ateliers et spectacles toute la journée ! .

Centre des Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Salon du Bien-Être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires ?HistoireZen? invites you to a unique experience that will nourish your body, mind and soul.

No fewer than 110 exhibitors and 60 conferences and workshops.

German :

Die Messe für Wellness, sanfte Medizin und Wahrsagekunst HistoireZen lädt Sie zu einem einzigartigen Erlebnis ein, das Ihren Körper, Ihren Geist und Ihre Seele nähren wird.

Es gibt nicht weniger als 110 Aussteller und 60 Vorträge und Workshops.

Italiano :

La fiera HistoireZen? per il benessere, la medicina alternativa e le arti divinatorie vi invita a vivere un’esperienza unica che nutrirà il vostro corpo, la vostra mente e la vostra anima.

Ben 110 espositori e 60 conferenze e workshop.

Espanol :

La Feria HistoireZen? de Bienestar, Medicina Alternativa y Artes Divinatorias le invita a disfrutar de una experiencia única que nutrirá su cuerpo, mente y alma.

Nada menos que 110 expositores y 60 conferencias y talleres.

