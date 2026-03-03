2e édition Marathon trail du Périgord blanc Saint-Astier
2e édition Marathon trail du Périgord blanc Saint-Astier dimanche 29 mars 2026.
2e édition Marathon trail du Périgord blanc
Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Inscriptions en ligne https://ok-time.fr/evenement/marathon-trail-perigord-blanc-2026/ .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 98 10 31
English : 2e édition Marathon trail du Périgord blanc
Marathon trail du Périgord blanc, 1st edition, 42 km, solo, 2-person relay or 4-person relay.
Start from Lisle at 9am, finish in St-Astier, via Tocane, Mensignac, Léguillac-de-L?Auche.
Prices: Solo: 47.20 ? Relay 2: 52.20 ? 4-person relay: 62.20 ?
LIMENS/JSA 06 80 98 10 31
