2e édition Moules Boules (concours triplette pétanque)

Le Rozier Lozère

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

TARIF PAR EQUIPE EN TRIPLETTE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Place de la Mairie

Concours en triplette formée en poule A et B,

15 € équipe

Ouvert à tous

Limité à 32 équipes

Sur inscription au 06 46 51 16 73

Restauration rapide

Dégustation de moules à l’apéro

Organisé par le pétanque club du Rozier 15 .

Le Rozier 48150 Lozère Occitanie +33 6 46 51 16 73 v.benard34700@gmail.com

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English :

L’événement 2e édition Moules Boules (concours triplette pétanque) Le Rozier a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)