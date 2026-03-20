2e édition Moules Boules (concours triplette pétanque) Le Rozier
2e édition Moules Boules (concours triplette pétanque) Le Rozier dimanche 5 avril 2026.
2e édition Moules Boules (concours triplette pétanque)
Le Rozier Lozère
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
TARIF PAR EQUIPE EN TRIPLETTE
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Place de la Mairie
Concours en triplette formée en poule A et B,
15 € équipe
Ouvert à tous
Limité à 32 équipes
Sur inscription au 06 46 51 16 73
Restauration rapide
Dégustation de moules à l’apéro
Organisé par le pétanque club du Rozier 15 .
Le Rozier 48150 Lozère Occitanie +33 6 46 51 16 73 v.benard34700@gmail.com
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English :
L’événement 2e édition Moules Boules (concours triplette pétanque) Le Rozier a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)