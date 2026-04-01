Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY Lieu-dit Château de Villeneuve Essey

2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY Lieu-dit Château de Villeneuve Essey samedi 25 avril 2026.

Lieu : Lieu-dit Château de Villeneuve

Adresse : Château de Villeneuve

Ville : 21320 Essey

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Essey

2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY

Lieu-dit Château de Villeneuve Château de Villeneuve Essey Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Dès 10h du matin, vous pourrez profiter d’un marché artisanal, de démonstration de Taïchi, de Shia Tsu, de renforcement musculaire et animation musical de Djembé.
Bien évidemment une buvette et une restauration sur place ( Food-Truck avec burgers) et pour poursuivre la journée la Color Run à 14h.   .

Lieu-dit Château de Villeneuve Château de Villeneuve Essey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 25 03 16  ensemblepourvilleneuve21@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY

L’événement 2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY Essey a été mis à jour le 2026-04-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)