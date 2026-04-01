2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY Lieu-dit Château de Villeneuve Essey
2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY Lieu-dit Château de Villeneuve Essey samedi 25 avril 2026.
Essey
2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY
Lieu-dit Château de Villeneuve Château de Villeneuve Essey Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Dès 10h du matin, vous pourrez profiter d’un marché artisanal, de démonstration de Taïchi, de Shia Tsu, de renforcement musculaire et animation musical de Djembé.
Bien évidemment une buvette et une restauration sur place ( Food-Truck avec burgers) et pour poursuivre la journée la Color Run à 14h. .
Lieu-dit Château de Villeneuve Château de Villeneuve Essey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 25 03 16 ensemblepourvilleneuve21@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY
L’événement 2e évènement d’Ensemble pour Villeneuve Marché artisanal Color Run ESSEY Essey a été mis à jour le 2026-04-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)