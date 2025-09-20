2e Exposition de voitures, mobylettes et motos anciennes Beauvais

2e Exposition de voitures, mobylettes et motos anciennes

211 Avenue Marcel Dassault Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

La Ville de Beauvais vous donne rendez-vous le samedi 20 septembre 2025, de 10h à 19h, au parc Marcel-Dassault, pour une journée dédiée aux véhicules anciens et, cette année, petite nouveauté, aux mobylettes et motos anciennes.

Dans le cadre accueillant du parc Marcel-Dassault, les visiteurs pourront admirer une sélection de voitures, motos et mobylettes de collection, témoins d’un savoir-faire mécanique et d’esthétiques d’un autre temps. L’occasion rêvée pour les amateurs de belles carrosseries comme pour les curieux de tous âges !

Entrée libre.

Restauration sur place.

211 Avenue Marcel Dassault Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 39 81

