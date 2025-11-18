2e forum des métiers et de l’emploi de La Glass Vallée Salle polyvalente Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

2e forum des métiers et de l’emploi de La Glass Vallée Salle polyvalente Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly mardi 18 novembre 2025.

2e forum des métiers et de l’emploi de La Glass Vallée Mardi 18 novembre, 09h00 Salle polyvalente Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T16:30:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T16:30:00

Partez à la rencontre des entreprises qui composent le 1er pôle mondial du flaconnage de luxe, au cœur de la Vallée de la Bresle.

Venez découvrir un territoire d’excellence où s’inventent et se fabriquent les écrins des plus grandes marques internationales.

Au programme :

– Rencontres privilégiées avec les professionnels du secteur

– Démonstrations en direct des métiers et techniques d’exception

– Mise en lumière du savoir-faire unique de la vallée

– Opportunités de stages et d’emplois, pour construire votre avenir au sein d’une filière d’excellence

Une immersion au cœur d’un patrimoine industriel vivant, tourné vers l’innovation et la création.

Salle polyvalente 1 rue Pierre Debroutelle 80880 Saint Quentin Lamotte La Croix au Bailly Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@laglassvallee.com »}]

Rencontrez les entreprises du 1er pôle mondial de flaconnage de luxe de la Vallée de la Bresle RENCONTRES • DÉMONSTRATIONS • SAVOIR-FAIRE • STAGES • EMPLOIS