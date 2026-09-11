2e Games of road solidaire Cloître de la Basilique Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

2e Games of road solidaire

Cloître de la Basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 14:30:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association de la Jeune Chambre du Charolais, organise une journée 2e GAMES ROAD SOLIDAIRE en faveur de l’association Les petits pas d’Ezna. Environ 6 km. Baladez-vous en répondant aux énigmes sur notre belle ville (Questionnaires adultes et enfants), animations au skate park, dégustation de viande de bœuf AOP à l’arrivée et petit marché de producteurs locaux. Tombola et buvette sur place. .

Cloître de la Basilique Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 13 84 19

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English : 2e Games of road solidaire

L’événement 2e Games of road solidaire Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I