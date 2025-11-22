2e journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales Caen

2e journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales

Le Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Au programme de cette journée de rencontres Auður Ava Ólafsdóttir, Jens Christian Grøndahl, Merja Mäki, Marisha Rasi-Koskinen, Iida Turpeinen, Ulf Peter Hallberg, Annika Norlin, Kristín Eiríksdóttir et Peder Frederik Jensen.

Au programme de cette journée de rencontres Auður Ava Ólafsdóttir, Jens Christian Grøndahl, Merja Mäki, Marisha Rasi-Koskinen, Iida Turpeinen, Ulf Peter Hallberg, Annika Norlin, Kristín Eiríksdóttir et Peder Frederik Jensen.

11 h Plumes majuscules

Animée par Caroline de Benedetti, cette rencontre met en avant deux voix majeures de la littérature nordique. Auður Ava Ólafsdóttir, lauréate du Nordic Council Literature Prize et du prix Médicis étranger, présente DJ Bambi (Zulma, 2025), récit poétique et drôle d’une femme trans de 61 ans, ancienne DJ et spécialiste des cellules humaines, qui raconte sa vie avec sensibilité et humour. Jens Christian Grøndahl, romancier danois reconnu, signe Au fond des années passées (Gallimard, 2025), un roman touchant sur la fin de vie, la résilience et la douceur stoïcienne d’un homme confronté à la maladie et à la solitude, redécouvrant la sagesse et l’amour à travers son passé. Deux explorations littéraires de l’humain, entre humour, tendresse et méditation sur le temps qui passe.

14 h Littérature finlandaise

Animée par Gérard Meudal, cette rencontre met en lumière trois auteures finlandaises explorant histoire, mémoire et liens humains. Merja Mäki, lauréate du prix Tulenkantaja, raconte dans Quand les oiseaux reviendront (Charleston, 2024) l’histoire d’Alli, jeune guérisseuse dont la vie bascule avec l’annexion de sa Carélie natale par l’URSS, la contraignant à l’exil et à des choix courageux. Marisha Rasi-Koskinen, psychologue de formation, propose dans Regarde (Payot et Rivages, 2024) une chronique intime de l’amitié et de la créativité entre Lucas et Cole, entre adolescence et projets artistiques. Enfin, Iida Turpeinen plonge dans le passé avec À la recherche du vivant (Autrement, 2024), retraçant l’expédition de Steller et la découverte de la rhytine, mammifère marin disparu, entre aventure scientifique et fascination historique. Trois approches différentes, mais un même regard sur le lien entre humain, nature et mémoire.

15 h 30 Littérature suédoise

Deux auteurs suédois proposent des récits où l’art, l’histoire et la quête d’identité se rencontrent. Ulf Peter Hallberg, vivant à Berlin, explore dans Le Messager du Nord (Gallimard, 2025) le printemps 1888 à Copenhague, où August Strindberg, acculé par les scandales et les dettes, parvient à écrire Mademoiselle Julie au cœur de tourments personnels et artistiques. Annika Norlin, chanteuse et compositrice, signe son premier roman La Colonie (La Peuplade, 2025), où Emelie, en burn-out, découvre à la campagne un groupe de marginaux guidés par l’énigmatique Sara, chacun en quête de sens et d’une nouvelle vie. Deux univers où la créativité et la recherche de soi se conjuguent dans des histoires puissamment humaines.

17 h 15 Nouvelles voix

Deux récits puissants et sensibles sont au programme de cette rencontre. Kristín Eiríksdóttir, voix marquante de la littérature islandaise, présente Échos (Noir sur Blanc, 2025), où une réalisatrice confrontée à son passé lors de la présentation d’un documentaire sur un chasseur de baleines doit affronter des souvenirs enfouis et des douleurs longtemps tues. Peder Frederik Jensen, auteur danois, propose La Volonté de Ran (Gallmeister, 2025), roman historique où Roar, rescapé d’un raz-de-marée en 1872, découvre une petite fille dont la présence transforme son destin. Deux univers, entre introspection et forces de la nature, qui explorent les choix, le hasard et les épreuves de la vie. .

Le Château Caen 14000 Calvados Normandie festivallesboreales@normandielivre.fr

English : 2e journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales

On the program for this day of meetings: Auður Ava Ólafsdóttir, Jens Christian Grøndahl, Merja Mäki, Marisha Rasi-Koskinen, Iida Turpeinen, Ulf Peter Hallberg, Annika Norlin, Kristín Eiríksdóttir and Peder Frederik Jensen.

German : 2e journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales

Auf dem Programm dieses Begegnungstages stehen: Auður Ava Ólafsdóttir, Jens Christian Grøndahl, Merja Mäki, Marisha Rasi-Koskinen, Iida Turpeinen, Ulf Peter Hallberg, Annika Norlin, Kristín Eiríksdóttir und Peder Frederik Jensen.

Italiano :

In programma per questa giornata di incontri: Auður Ava Ólafsdóttir, Jens Christian Grøndahl, Merja Mäki, Marisha Rasi-Koskinen, Iida Turpeinen, Ulf Peter Hallberg, Annika Norlin, Kristín Eiríksdóttir e Peder Frederik Jensen.

Espanol :

En el programa de este día de reuniones: Auður Ava Ólafsdóttir, Jens Christian Grøndahl, Merja Mäki, Marisha Rasi-Koskinen, Iida Turpeinen, Ulf Peter Hallberg, Annika Norlin, Kristín Eiríksdóttir y Peder Frederik Jensen.

L’événement 2e journée de Rencontres littéraires Pays Baltes | Les Boréales Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par Calvados Attractivité