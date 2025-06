2e Marché Complice à la truffe d’été – Restaurant l’Escapade Richerenches 14 juin 2025 11:00

Vaucluse

2e Marché Complice à la truffe d’été Restaurant l’Escapade 247 avenue de la Rabasse Richerenches Vaucluse

Début : 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-08-16 13:00:00

2025-06-14

Deuxième édition du Marché Complice autour de la truffe fraiche d’été à Richerenches du 14 juin au 16 août, en collaboration avec le Collège culinaire de France.

Restaurant l’Escapade 247 avenue de la Rabasse

Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 01 46

English :

Second edition of the Marché Complice around fresh summer truffles in Richerenches from June 14 to August 16, in collaboration with the Collège culinaire de France.

German :

Zweite Ausgabe des Marché Complice rund um den frischen Sommertrüffel in Richerenches vom 14. Juni bis 16. August, in Zusammenarbeit mit dem Collège culinaire de France.

Italiano :

La seconda edizione del Marché Complice intorno al tartufo fresco estivo a Richerenches dal 14 giugno al 16 agosto, in collaborazione con il Collège Culinaire de France.

Espanol :

Segunda edición del Marché Complice en torno a la trufa fresca de verano en Richerenches, del 14 de junio al 16 de agosto, en colaboración con el Collège Culinaire de France.

