2e marché d’art et d’artisanat Chapelle-Guillaume
2e marché d’art et d’artisanat Chapelle-Guillaume samedi 23 mai 2026.
2e marché d’art et d’artisanat
Salle des fêtes Les Sinelles Chapelle-Guillaume Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
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Salle des fêtes Les Sinelles Chapelle-Guillaume 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lazellesculture28330@gmail.com
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L’événement 2e marché d’art et d’artisanat Chapelle-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GRAND CHATEAUDUN