2e marché d’art et d’artisanat

Salle des fêtes Les Sinelles Chapelle-Guillaume Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

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Salle des fêtes Les Sinelles Chapelle-Guillaume 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lazellesculture28330@gmail.com

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English :

L’événement 2e marché d’art et d’artisanat Chapelle-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GRAND CHATEAUDUN