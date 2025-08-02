2E PRINTEMPS DE CANET- FESTIVAL DE LA CHANSON FRANCAISE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon

2E PRINTEMPS DE CANET- FESTIVAL DE LA CHANSON FRANCAISE

Tarif : 60 – 60 – 60

Tarif Pass Forfait

Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-22 23:30:00

2026-03-20

Plus qu’une ambiance, une soirée entre copains et Vous !
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62  helloasso.com/printemps de canet,billetweb.fr

English :

More than an atmosphere, an evening with friends and you!

