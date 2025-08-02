2E PRINTEMPS DE CANET- FESTIVAL DE LA CHANSON FRANCAISE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon
2E PRINTEMPS DE CANET- FESTIVAL DE LA CHANSON FRANCAISE SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon vendredi 20 mars 2026.
2E PRINTEMPS DE CANET- FESTIVAL DE LA CHANSON FRANCAISE
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 60 – 60 – 60
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-22 23:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Plus qu’une ambiance, une soirée entre copains et Vous !
.
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 36 33 62 helloasso.com/printemps de canet,billetweb.fr
English :
More than an atmosphere, an evening with friends and you!
L’événement 2E PRINTEMPS DE CANET- FESTIVAL DE LA CHANSON FRANCAISE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-12-05 par MAIRIE CANET