2e Rando du sang Brouvelieures

2e Rando du sang Brouvelieures dimanche 7 septembre 2025.

16 Rue de l’Hôtel de Ville Brouvelieures Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 08:30:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

2025-09-07

2ème randonnée du don de sang organisée par l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Bruyères.

Un parcours unique de 8,5km. Inscription directement sur place.

Café offert au départ, et apéritif à l’arrivée.

Chasse au trésors pour les enfants.Tout public

16 Rue de l’Hôtel de Ville Brouvelieures 88600 Vosges Grand Est +33 6 28 36 42 47

English :

2nd blood drive organized by the Bruyères voluntary blood donors’ association.

A unique 8.5km route. Registration on site.

Coffee offered at start, and aperitif at finish.

Treasure hunt for children.

German :

2. Blutspendewanderung, die von der « Amicale des donneurs de sang bénévoles de Bruyères » (Freundeskreis der freiwilligen Blutspender von Bruyères) organisiert wird.

Eine einzigartige Strecke von 8,5 km. Anmeldung direkt vor Ort.

Kostenloser Kaffee am Start und Aperitif am Ziel.

Schatzsuche für Kinder.

Italiano :

seconda raccolta di sangue organizzata dall’associazione dei donatori volontari di Bruyères.

Percorso unico di 8,5 km. Iscrizioni direttamente sul posto.

Caffè offerto alla partenza e aperitivo all’arrivo.

Caccia al tesoro per i bambini.

Espanol :

2ª campaña de donación de sangre organizada por la asociación de donantes voluntarios de sangre de Bruyères.

Recorrido único de 8,5 km. Inscripción directamente in situ.

Café a la salida y aperitivo a la llegada.

Búsqueda del tesoro para los niños.

