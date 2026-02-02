2e Rando Vélo du Patrimoine

Place de l’Université Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01 10:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée à vélo pour tout public avec 5 parcours selon votre niveau ou votre pratique: 2 parcours familiaux (12,5 et 21 km), 2 parcours sportifs sur route (49 et 105 km) et 1 parcours spécial gravel sur chemins (80 km).

Inscription sur place ou en ligne: 8 € par personne, 5 € pour les licenciés FFC, gratuit pour les moins de 18 ans ( frais d’inscription et assurances compris).

Départ de 7h30 à 9h pour les sportifs, jusqu’à 10h pour les familles.

Casques obligatoires pour tous les inscrits.

Organisation Roue Libre Bénédictine, avec le soutien de l’Office de Tourisme du Val de Sully 0 .

Place de l’Université Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 47 43 59

English :

Bicycle tours for all ages, with 5 routes to suit your level and experience: 4 road routes, including 2 family routes, and 1 gravel route

L’événement 2e Rando Vélo du Patrimoine Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-12 par OT SULLY-SUR-LOIRE