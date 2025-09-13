2è Rassemblement mécanique bourse d’échange Totainville

2è Rassemblement mécanique bourse d’échange Totainville samedi 13 septembre 2025.

2è Rassemblement mécanique bourse d’échange

Totainville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

2ème Rassemblement Mécanique

Automobiles, camions, motos, militaires, tracteurs, divers véhicules classiques et atypiques.

Bourse d’échanges de pièces détachées.

Vide-grenier,

Animations le samedi soir.

Buvette et restauration sur place

Organisé par Babar Events.Tout public

0 .

Totainville 88500 Vosges Grand Est +33 6 28 61 36 21 babarevents@gmail.com

English :

2nd Mechanical Gathering

Cars, trucks, motorcycles, military vehicles, tractors, various classic and unusual vehicles.

Exchange of spare parts.

Garage sale,

Saturday evening entertainment.

Refreshments and catering on site

Organized by Babar Events.

German :

2. Mechanisches Rassemblement

Automobile, Lastwagen, Motorräder, Militärfahrzeuge, Traktoren, verschiedene klassische und atypische Fahrzeuge.

Tauschbörse für Ersatzteile.

Verkauf von Fahrzeugen,

Animationen am Samstagabend.

Getränke und Speisen vor Ort

Organisiert von Babar Events.

Italiano :

2° Raduno meccanico

Auto, camion, moto, veicoli militari, trattori, vari veicoli classici e insoliti.

Scambio di pezzi di ricambio.

Vendita di garage,

Intrattenimento il sabato sera.

Rinfreschi e catering in loco

Organizzato da Babar Events.

Espanol :

2ª Concentración mecánica

Automóviles, camiones, motocicletas, vehículos militares, tractores, vehículos clásicos y singulares diversos.

Intercambio de piezas de recambio.

Venta de garaje,

Animación el sábado por la noche.

Refrescos y catering in situ

Organizado por Babar Events.

L’événement 2è Rassemblement mécanique bourse d’échange Totainville a été mis à jour le 2025-08-27 par OT MIRECOURT