2e rentrée littéraire Médiathèque Yzatis Yzeure
2e rentrée littéraire Médiathèque Yzatis Yzeure mardi 24 février 2026.
2e rentrée littéraire
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Gilles Lacour, libraire du Moulins aux lettres présentera une sélection de livres.
.
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gilles Lacour, bookseller at Moulins aux lettres, will present a selection of books.
L’événement 2e rentrée littéraire Yzeure a été mis à jour le 2025-11-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région