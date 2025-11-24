2e Salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être Parc des Expositions Marseille

2e Salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être

Du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026 de 10h à 19h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Un salon pour les passionnés d’animaux de compagnie !Enfants

Quel animal convient le mieux à mon style de vie ? où se le procurer ? comment le soigner ? le connaître ? le nourrir ? l’éduquer ? ou tout simplement l’aimer ?

De nombreux éleveurs et spécialistes y répondront !







Eleveurs naisseurs français, éducateurs canins, comportementalistes, communicatrice animale, entreprises et marques spécialisées seront présents pour exposer tout ce qui concerne l’animal de compagnie nouveautés alimentations, accessoires tendance , jouets, objets connectés, friandises, produits d’hygiène et soins.





Pendant deux jours, venez découvrir les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux chats, chiens, rongeurs, reptiles, oiseaux et poissons! .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A show for pet lovers!

German :

Eine Messe für Haustierliebhaber!

Italiano :

Uno spettacolo per gli amanti degli animali!

Espanol :

Un espectáculo para los amantes de las mascotas

