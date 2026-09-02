2E SALON DES PLUMES INDÉPENDANTES Villesèquelande

Informations pratiques

Villesèquelande

2E SALON DES PLUMES INDÉPENDANTES

13 avenue Edith Piaf Villesèquelande Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le week-end des 19 et 20 septembre 2026, l’association Les Plumes indépendantes d’Occitanie, dont l’objectif est de valoriser l’autoédition dans ce qu’elle a de plus professionnel, organise son 2e grand salon du livre réservé aux auteurs autoédités.

Ce dimanche encore, vous pourrez venir à la rencontre de quelque 60 auteurs passionnés qui vous présenteront leur travail et partageront avec vous leur amour de l’écriture. Tous les genres seront représentés policier, science-fiction, poésie, romance, suspense, fantastique, contemporain, jeunesse, etc.

En plus de ces échanges, et dédicaces que vous pourrez vous procurer, vous aurez la possibilité de participer à des ateliers de lecture, animations, conférences, rencontres.

Sur place, foodtruck et coin buvette.

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13 avenue Edith Piaf Villesèquelande 11170 Aude Occitanie lesplumesindepocc@gmail.com

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English :

On the weekend of September 19 and 20, 2026, the association Les Plumes indépendantes d’Occitanie, whose goal is to promote self-publishing at its most professional, is organizing its second major book fair dedicated to self-published authors.

This Sunday, once again, you’ll have the chance to meet some 60 passionate authors who will present their work and share their love of writing with you. All genres will be represented: mystery, science fiction, poetry, romance, suspense, fantasy, contemporary fiction, children’s and young adult literature, and more.

In addition to these discussions and book signings, you’ll have the opportunity to participate in reading workshops, activities, lectures, and meet-and-greets.

Food trucks and a refreshment area will be available on site.

L’événement 2E SALON DES PLUMES INDÉPENDANTES Villesèquelande a été mis à jour le 2026-09-02 par