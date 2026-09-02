2e Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux à Chartres Chartres
samedi 10 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
2e Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux à Chartres
22 Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Au programme : Découverte de minéraux, fossiles (ammonites, trilobites), gemmes et bijoux de créateurs en pierres naturelles. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Les gemmologues passionnés sauront expliquer à tous leur sélection.
Collectionneurs, professionnels, néophytes seront présents pour partager avec vous leur passion des minéraux et gemmes (jade chinois, célestine de Madagascar, sphalérite d’Espagne, émeraude du Brésil), bijoux de créateurs en pierres naturelles ; fossiles marins (trilobites, ammonites, poissons cuirassés). Réservation obligatoire par mail. 6 .
22 Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire associationprotectiondesoceans@gmail.com
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English :
On the agenda: Discover minerals, fossils (ammonites, trilobites), gemstones, and designer jewelry made from natural stones. There’s something for every taste and budget. Passionate gemologists will be on hand to explain their selection to everyone.
L’événement 2e Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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