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2e Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux à Chartres Chartres

samedi 10 octobre 2026 · Chartres

2e Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux à Chartres Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
22 Cloître Notre-Dame
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
6 6 6 Tarif de base - plein tarif

Chartres

2e Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux à Chartres

22 Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Au programme : Découverte de minéraux, fossiles (ammonites, trilobites), gemmes et bijoux de créateurs en pierres naturelles. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Les gemmologues passionnés sauront expliquer à tous leur sélection.
Collectionneurs, professionnels, néophytes seront présents pour partager avec vous leur passion des minéraux et gemmes (jade chinois, célestine de Madagascar, sphalérite d’Espagne, émeraude du Brésil), bijoux de créateurs en pierres naturelles ; fossiles marins (trilobites, ammonites, poissons cuirassés). Réservation obligatoire par mail. 6  .

22 Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   associationprotectiondesoceans@gmail.com

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English :

On the agenda: Discover minerals, fossils (ammonites, trilobites), gemstones, and designer jewelry made from natural stones. There’s something for every taste and budget. Passionate gemologists will be on hand to explain their selection to everyone.

L’événement 2e Salon international des Minéraux, Fossiles, Gemmes et Bijoux à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-09-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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