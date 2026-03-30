2è veillée Le 7 à Sabres Maison des Associations Sabres
2è veillée Le 7 à Sabres Maison des Associations Sabres mardi 7 avril 2026.
2è veillée Le 7 à Sabres
Maison des Associations 176 rue Victor hugo Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
C’est le public qui fait le spectacle !
5 minutes pour chanter, raconter, lire, dire un poème, des textes,jouer de la musique, faire un sketch
ou tout simplement écouter, rire et applaudir !
Inscription le jour même de 20h à 20h25.
Buvette et petite restauration sur place.
Infos 06 33 07 33 62
C’est le public qui fait le spectacle !
5 minutes pour chanter, raconter, lire, dire un poème, des textes,jouer de la musique, faire un sketch
ou tout simplement écouter, rire et applaudir !
Inscription le jour même de 20h à 20h25.
Buvette et petite restauration sur place.
Infos par tel 06 33 07 33 62 ou 06 76 30 07 03
ou par mail sabresacl@orange.fr .
Maison des Associations 176 rue Victor hugo Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
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English : 2è veillée Le 7 à Sabres
The audience makes the show!
5 minutes to sing, tell a story, read, say a poem, play music, do a sketch
or simply listen, laugh and applaud!
Registration on the day from 8pm to 8:25pm.
Refreshments and snacks on site.
Info 06 33 07 33 62
L’événement 2è veillée Le 7 à Sabres Sabres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande
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