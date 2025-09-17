2E2M / MULTILATERALE / CAIRN / SILLAGES / COURT-CIRCUIT : Festival Ensemble(s) Théâtre l’Echangeur Viry-Châtillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T22:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

6ème édition

Du 17 au 21 sept. 2025 • Théâtre L’Échangeur, Bagnolet

5 jours de création musicale • 5 ensembles • 8 concerts • 20 créations • 99 œuvres • 41 compositeur·rice·s et plus de 100 artistes réuni·e·s

▬ PROGRAMME COMPLET ▷ festivalensembles.com

▬ RÉSERVATIONS ▷ billetterie en ligne

Soir 1– mercredi 17 sept. ▷ https://festivalensembles.com/soir-1/

20h | Pulse • 5 Ensemble(s)

Feliz Anne Reyes Macahis (création) • Daniel Arango-Prada (création) • Philippe Hurel

+ prélude : Philippe Hurel (création) • Mark Andre

par les élèves des conservatoires d’Ivry-sur-Seine et Georges Bizet, Paris XX

Jour 2– Jeudi 18 sept. ▷ https://festivalensembles.com/jour-2/

14h30>17h30 | Rencontres Transmettre / Enseigner la création musicale, en partenariat avec la Maison de la Musique Contemporaine (MMC)

19h | Concert, avec les élèves et étudiant.e.s des conservatoires de Paris XIe et XXe, d’Ivry-sur-Seine et du CRR 93-d’Aubervilliers

Soir 3– Vendredi 19 sept. ▷ https://festivalensembles.com/soir-3/

20h | Multiple(s) • 2e2m

Agata Zubel • Philippe Hurel • Hugo Van Rechem (création)

+ prélude : Séverine Ballon (création) • Franco Donatoni

par les élèves et étudiant·e·s du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine et du Pôle Sup’93

21h30 | En regard(s) • Multilatérale

Lanqing Ding • Philippe Hurel • Anne Castex • Ikumi Yamauchi • Pierre Boulez

+ prélude : Georges Aperghis • Anne Castex (création)

par les élèves du Conservatoire Charles Munch, Paris XI

Soir 4– Samedi 20 sept. ▷ https://festivalensembles.com/soir-4/

18h | Legato • 5 Ensemble(s)

Créations de Laura Bowler, Anne Castex, Vincent Portes, Laura Heneghan, Paul Scully, John Aulich, Monika Dalach Sayers

20h30 | Corrosion • Cairn

Lin-Ni Liao (création) • Donnacha Dennehy • Philippe Hurel

+ happening et prélude : Milos Bianchi (création) • Noriko Baba • Lin-Ni Liao (création), par les élèves des conservatoires Erik-Satie de Bagnolet et Georges Bizet, Paris XX

Soir 5– Dimanche 21 sept. ▷ https://festivalensembles.com/soir-5/

17h | Folk Songs • Sillages

Philippe Hurel • Luciano Berio • Farnaz Modarresifar

+ prélude : Farnaz Modarresifar (création) • Luciano Berio

par les étudiant·e·s du Pôle Sup’93

19h | So nah, so fern • Court-circuit

Imsu Choi • Philippe Hurel

+ happening et prélude : Roman Haubenstock-Ramati (création) • Imsu Choi (création) • Gérard Pesson

par les élèves des conservatoires d’Ivry-sur-Seine et Georges Bizet, Paris XX et les étudiant·e·s du Pôle Sup’93

INFORMATIONS PRATIQUES

Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/festival-ensembles2

• Pass Ensemble(s) • 1 pass = 4 soirées : 50 euros en prévente / 60 euros sur place

• Billet soirée • 1 billet = 1 soirée : de 8 à 20 euros

* hors Rencontres du jeudi 18 sept. gratuites sur réservation. Pour cette journée, merci de réserver via ce lien : https://www.billetweb.fr/festival-ensembles-2025

▬ Restauration possible sur place

▬ Accès

Théâtre L’Échangeur • Cie Public Chéri

59 avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet

> Métro 3 Gallieni (en sortant à droite puis tout droit sur 150 m)

> Tram 3bis – arrêt Porte de Bagnolet (+ 8 min de marche)

> Bus : 76, 102, 318 Général de Gaulle ou Gallieni / 122, 351 arrêt Gallieni

> En voiture :

— Parking Indigo Bagnolet – Centre Commercial Bel Est

28 Av. du Général de Gaulle, Bagnolet

— Zenpark Gallieni • Novotel

1 Av. de la République, Bagnolet

Le Festival Ensemble(s) est coproduit par les ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale, Sillages. Coréalisation Théâtre L’Échangeur – Cie Public Chéri.

Avec le soutien du Centre national de la musique, de la Maison de la Musique Contemporaine (MMC), de la Sacem, de la Fondation Francis et Mica Salabert, de Diaphonique, fonds franco-britannico-irlandais pour la musique contemporaine, de la Fondation Vaughan Williams et de la SPEDIDAM.

En partenariat avec : soundfestival, New Music Dublin Festival, Contemporary Music Centre Ireland, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Pôle Sup’ 93, CRR 93-Aubervilliers, CMA XI et XX de Paris, CRC d’Ivry-sur-Seine et CRC de Bagnolet.

Partenariat France musique : Concert d’ouverture enregistré par France musique. Diffusion à venir dans l’émission Le Concert du soir présentée par Arnaud Merlin.

Du 17 au 21 sept. 2025 • Théâtre L’Échangeur, Bagnolet festival musique

Visuel © STUDIO CDB – camilledebesombes.com