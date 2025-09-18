2ème Assises Nationales du Mulet Sainte-Gemme-la-Plaine
2ème Assises Nationales du Mulet Sainte-Gemme-la-Plaine jeudi 18 septembre 2025.
2ème Assises Nationales du Mulet
D137 Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée
Début : 2025-09-18 14:30:00
fin : 2025-10-17 18:00:00
2025-09-18 2025-10-17
Le lycée agricole de Pétré accueille les 2è Assises Nationales du Mulet organisées par Le CREGENE.
Vendredi 17/10
14h30 à 18h => La Production mulassière en 2025 Rétrospective et état des lieux des différentes races de mules
Samedi 18/10
09h30 à 11h30 => Utilisation Soins du pied, matériel et équipements
11h30 à 13h00 => Table ronde éducation
14h30 à 18h30 => Démonstrations et ateliers
Le soir, repas sur réservation auprès du CREGENE
Autres évènements dans le cadre des 2ᵉ Assises Nationales du Mulet
Jeudi 16/10 au Théâtre Le Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais
20h => « Histoire de mules » (tout public)
Dimanche 19/10 à la Maison du Maitre de Digues à Chaillé-les-Marais
De 09h30 à 18h00 => Autour des mules exposition, atelier, causeries, concours, spectacle et ventes. Buvette et restauration sur place. .
D137 Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 76 91 34
English :
Lycée agricole de Pétré hosts the 2nd Assises Nationales du Mulet organized by CREGENE.
German :
In der Landwirtschaftsschule Pétré findet die von CREGENE organisierte 2. Assises Nationales du Mulet statt.
Italiano :
Il Lycée agricole de Pétré ospita la seconda edizione delle Assises Nationales du Mulet organizzate da CREGENE.
Espanol :
El Liceo Agrícola de Pétré acoge la 2ª edición de las Jornadas Nacionales del Mulet organizadas por la CREGENE.
