2ème Assises Nationales du Mulet Sainte-Gemme-la-Plaine

2ème Assises Nationales du Mulet Sainte-Gemme-la-Plaine jeudi 18 septembre 2025.

2ème Assises Nationales du Mulet

D137 Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 14:30:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-10-17

Le lycée agricole de Pétré accueille les 2è Assises Nationales du Mulet organisées par Le CREGENE.

Vendredi 17/10

14h30 à 18h => La Production mulassière en 2025 Rétrospective et état des lieux des différentes races de mules

Samedi 18/10

09h30 à 11h30 => Utilisation Soins du pied, matériel et équipements

11h30 à 13h00 => Table ronde éducation

14h30 à 18h30 => Démonstrations et ateliers

Le soir, repas sur réservation auprès du CREGENE

Autres évènements dans le cadre des 2ᵉ Assises Nationales du Mulet

Jeudi 16/10 au Théâtre Le Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais

20h => « Histoire de mules » (tout public)

Dimanche 19/10 à la Maison du Maitre de Digues à Chaillé-les-Marais

De 09h30 à 18h00 => Autour des mules exposition, atelier, causeries, concours, spectacle et ventes. Buvette et restauration sur place. .

D137 Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 76 91 34

