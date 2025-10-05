2eme balade moto La virée rose Fougerolles

2eme balade moto La virée rose Fougerolles dimanche 5 octobre 2025.

Place de la Mairie Fougerolles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05 08:00:00
A l’occasion d’Octobre rose, une balade en moto est organisée.
Place de la Mairie Fougerolles 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 00 58 73 

English :

In honor of Pink October, a motorcycle ride is being organized.

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers wird eine Motorradtour organisiert.

Italiano :

Per celebrare l’ottobre rosa, si sta organizzando un giro in moto.

Espanol :

Para conmemorar el octubre rosa, se ha organizado un paseo en moto.

L'événement 2eme balade moto La virée rose Fougerolles a été mis à jour le 2025-09-18