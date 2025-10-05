2eme balade moto La virée rose Fougerolles
2eme balade moto La virée rose Fougerolles dimanche 5 octobre 2025.
Place de la Mairie Fougerolles Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05
A l’occasion d’Octobre rose, une balade en moto est organisée.
Place de la Mairie Fougerolles 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 00 58 73
English :
In honor of Pink October, a motorcycle ride is being organized.
German :
Anlässlich des Rosa Oktobers wird eine Motorradtour organisiert.
Italiano :
Per celebrare l’ottobre rosa, si sta organizzando un giro in moto.
Espanol :
Para conmemorar el octubre rosa, se ha organizado un paseo en moto.
