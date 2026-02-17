2ème biennale de céramique

8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour cette année et pour la deuxième fois, le Château de Vascoeuil reçoit treize artistes contemporains reconnus présentant chacun 10 à 12 pièces uniques, de différents styles avec une sélection assurée par Marie-Pierre Lamy.

Du mercredi au dimanche 14h30-17h30

Accès à l’exposition, les jardins et le parc de sculptures, le colombier, la boutique, le musée Jule Michelet. .

8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2ème biennale de céramique

L’événement 2ème biennale de céramique Vascœuil a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle