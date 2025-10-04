2ème Bourse et Expositions Salle de l’Espacier Noves
2ème Bourse et Expositions Salle de l’Espacier Noves samedi 4 octobre 2025.
2ème Bourse et Expositions
Du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025 de 9h à 18h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
2ème Bourse et expositions
Bourse et expositions, organisée par Les Petits Collectionneurs.
Tu es collectionneur passionné vient passer un bon moment et échanger avec d’autres passionnés…
Ouvert au public.
Animations et nombreux lots à gagner (tombola a 2€ le ticket)
Buvette et restauration sur place. .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 86 26 19 lespetitscollectionneurs@hotmail.com
English :
2nd bourse and exhibitions
German :
2. Börse und Ausstellungen
Italiano :
2a Borsa e Mostre
Espanol :
2ª Bolsa y Exposiciones
L’événement 2ème Bourse et Expositions Noves a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence