2ème Bourse et Expositions Salle de l’Espacier Noves

2ème Bourse et Expositions Salle de l’Espacier Noves samedi 4 octobre 2025.

2ème Bourse et Expositions

Du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025 de 9h à 18h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

2ème Bourse et expositions

Bourse et expositions, organisée par Les Petits Collectionneurs.



Tu es collectionneur passionné vient passer un bon moment et échanger avec d’autres passionnés…



Ouvert au public.



Animations et nombreux lots à gagner (tombola a 2€ le ticket)



Buvette et restauration sur place. .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 86 26 19 lespetitscollectionneurs@hotmail.com

English :

2nd bourse and exhibitions

German :

2. Börse und Ausstellungen

Italiano :

2a Borsa e Mostre

Espanol :

2ª Bolsa y Exposiciones

L’événement 2ème Bourse et Expositions Noves a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence